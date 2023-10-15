Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarının üzerine temmuz ayında üzümleri doğal afetlerden korumak için örtülen beyaz naylon kanevice örtüler toplanmaya başlandı.

Sarıgöl Ovasında temmuz ayında doğal afetlerden koruma amaçlı örtülmekte başlanan beyaz naylon kaneviceler üzüm kesimi tamamlanan bağlardan toplanmasına başlandı. İki ve dört yıllık kullanım süreli olan örtüler gelecek yıllarda değerlendirilmek için sürüler ek evlerde saklanıyor.

Üzüm bağlarını üzerindeki örtüleri yollamak olan Sarıgöl Doğuşlar Mahallesi’ndeki üzüm üreticisi Ahmet Büyükdinç, "Bu yılı tamamladık koruma amaçlı örtülerimizi toplamaya başladık. Gelecek yıl kullanacağız. Hasat bitince tüm bağlardan toplanır" dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarının üzerine örtülen beyaz naylon kanevice lerin koruma amaçlı olduğunu belirterek, "Biz örtüleri üzümlerimizi sıcaklardan doludan, iri yağmur taneciklerinden, çiğ ve kırağı gibi doğal afetlerden korumak için örtü sistemi kullanmaktayız. Oldukça faydalı oluyor. Koruma amaçlı örtülerimizin kullanım süresi iki ve dört yıllıktır. Temmuz ayında örtme başlar üzüm hasadı son bulana kadar örtüler üzerinde kalır. Hasadını tamamlayan bağlarda da toplama işleri başlar" dedi.

113 bin dekarlik Sarıgöl Ovası’ndaki üzüm bağlarının koruma amaçlı olarak her yıl bağların yüzde 90’ı örtü altına temmuz ayında alınmaya başlıyor ve üzüm hasadı son bulana kadar örtüler bağların üzerinde kalıyor.