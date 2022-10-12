DÜZCE(İHA) – Düzce’de "Görevimiz İlkyardım" sloganıyla başlatılan ilk yardım eğitimi bin 683 öğretmen, 4 bin 530 öğrenciye ulaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de "Görevimiz İlkyardım" sloganıyla başlatılan ilk yardım eğitimi bin 683 öğretmen, 4 bin 530 öğrenciye ulaştı.

Düzce’de okullarda geleceğin teminatı çocukların sağlıklarının korunması amacıyla başlatılan "Görevimiz İlkyardım" eğitimlerinde birey sayısı gittikçe artıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi’nde İşyeri Sağlık ve Güvenlik birimi koordinesinde planlanan eğitimler; 5 eğitmen 1 mesul müdür ile haftanın 3 günü aktif olarak veriliyor. Proje dahilinde bin 683 okul yöneticisi ve öğretmene ilkyardım eğitimi, 4 bin 530 öğrenciye de ilkyardım farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, “Bakanlığımızın koyduğu yılsonuna kadar 500 bin okul yöneticisi ve öğretmene ilkyardım sertifikası ve 500 bin öğrenci ile Aile Okulu’nda binlerce aileye ilkyardım farkındalık eğitimi verilmesi hedefi doğrultusunda her okulumuzda en az 5 öğretmen ve yöneticinin ilkyardım eğitiminden geçmesini amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için İlimizde eğitimler hız kesmeden devam ediyor” dedi.