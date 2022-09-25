Rize’nin İyidere ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy’un cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi.

Rize’nin İyidere ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy’un cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi.

İyidere ilçesinde görevi esnasında kaza geçiren ve kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy’un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi. Özsoy’un naaşını taşıyan uçak, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na iniş yaptı. Şehit Özsoy’un cenazesini, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan ve Mehmet Sadık Tunç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. 30 yaşındaki şehit Osman Özsoy’un annesi Fatma ve eşi Hatice Özsoy gözyaşlarına boğuldu.

Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

Şehit Osman Özsoy’un aracı arıza yapan vatandaşa yardım ederken yoldan geçmekte olan kamyonetin çarpması sonucu şehit olduğu bildirildi. Özsoy’un cenazesi; yarın öğle namazını müteakip Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde defnedilecek.