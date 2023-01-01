Kütahya Valisi Ali Çelik, yılbaşı dolayısıyla görevi başındaki güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yılbaşı dolayısıyla görevi başındaki güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyet ile birlikte yeni yıla görevi başında giren asker ve polisleri ziyaret eden Vali Çelik, hem güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti, hem de kontrol noktalarındaki son durumla ilgili bilgi aldı.

Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve Jandarma Komutanı Murat Kırbaç ile birlikte Merkez Jandarma Komutanlığı, Şehit Mehmet Kartal Polis Karakolu, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Tavşanlı PTS Noktası, AFAD İl Müdürlüğü, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Büro Amirliği resmi ekiplerini ziyaret etti.

Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde 2023 yılına girmelerini temin eden güvenlik kuvvetleri mensubu arkadaşlarımızın ziyaret ettik. Güvenlik kuvvetleri mensubu arkadaşlarımızın yapmış oldukları denetim faaliyetlerini hem kontrol ediyoruz hem de vatandaşlarımıza biz de onlarla beraber 2023 yılının sağlık, huzur, barış, mutluluk getirmesini dileyerek vazifeleri başlarında onlarla beraber oluyoruz. 2022 yılı Bitlis ilimiz açısından oldukça huzurlu geçti. Umudumuz da odur ki 2023 yılında da inşallah vatandaşlarımız sağlıkla, mutlu, huzurlu bir şekilde günler geçireceklerdir” dedi.