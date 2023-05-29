Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Dr. Kamil Furtun’un ölümünün 8. yılında hem hastane önünde hem de mezarının başında anma töreni yapıldı.

29 Mayıs 2015 tarihinde hastanede İsmail Koyun tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Doktor Kamil Furtun, ölümünün 8. yılında Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde ve mezarı başında dualarla anıldı.

Anma törende konuşan Samsun Tabip Odası Dr. Ömer Faysal Çadır, "Acımız büyük, yüreğimiz yanmaktadır. Bugün burada acılanıp, ağlamak için değil, bugünümüzü, yarınımızı, mesleki saygınlığımızı, hayatımızı ve Kamil Furtun’un yolunda can verdiği tıp mesleğini korumak için, konuşmak ve isyanımızı göstermek için toplandık. Sağlıkta şiddet; sadece öfkeli hasta veya hasta yakınlarının saldırılarından ibaret toplumsal bir olgu değildir ve asla münferit adi bir suç olarak da kabul edilemez. Sağlıkta şiddet; yetersiz ve uygulanmayan yasal prosedürler ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle; sorunlar karşısında şiddetten başka yollar olduğunu bilmeyen, öğretilmeyen, saldırganlığına sessiz kalınan, göz yumulan kişilerle, sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekle alakalıdır. Toplumumuzda hızla yayılan şiddet eylemleri, hekimleri ve sağlık çalışanlarını ciddi biçimde etkilemekte, şiddete uğrama endişesi bile çalışanların, tükenmişliğine ve verimsizliğine neden olmaktadır. Hekimler, artık şiddet riski yaşamamak için önemli ve zorlu işlemlerin riski altına girmemekte, fırsatını bulursa da kendini daha değerli hissederek çalışabileceği ülkelere gitmektedir. Bu tablonun sebebi; sağlık vermek, yaşatmak için çalışırken, hakaret görmek, darp edilmek ve ölmek istemeyen doktorlar ve sağlık çalışanları olamaz. Bunun sebebi; olsa olsa bataklığı kurutmak için gerekli adımları atmayan, ’doktorumu, çalışanımı korumak, benim için bir varlık sorunudur’ diyemeyen yöneticilerimizdir. Biz sağlıkta şiddetin önlenmesini isteyerek, sadece bu anı ve çalışanları değil aynı zamanda, ülkemizin sağlık sisteminin geleceğini ve halkın sağlığını kurtarmaya çalışıyoruz. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için vereceğimiz mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürmeye kararlıyız. Dr. Kamil Furtun’u ve yaşamını sağlıkta şiddet sonucu kaybeden tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyor, herkes için, sağlıkta ve yaşamın tüm alanlarında şiddetin olmadığı bir gelecek diliyoruz" dedi.

Anma programa ayrıca vefat eden Dr. Kamil Furtun’un eşi Dr. Funda Furtun, Samsun Tabip Odası üyeleri ve hastane personeli katıldı.