Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Adıgüzel, Eskişehir’e ve mezunu olduğu Anadolu Üniversitesine rektör olarak dönmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Rektör Adıgüzel, mezunu olduğu üniversiteye rektör olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirterek, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunduğunu, başta Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Sözlerine, “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmam nedeniyle tebrik için çiçek göndermek isteyenleri, Eğitimi Destekleme Vakfına (www.edev.org.tr) bağış yaparak Üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmaya davet ediyorum.” diyerek devam eden Rektör Adıgüzel, öğrencilerinin eğitim yolculuklarının her adımında yanlarında olmayı ve gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bilimsel çalışmalar ve nitelikli eğitim ile geleceğe katkı sunacağız

Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin güçlü birikimi ve uzman akademik kadrosu ile yeni dönemde önemli projelere imza atacağını vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu Üniversitesi, eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi. Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olarak açık ve uzaktan eğitime öncülük eden Üniversitemiz; milyonlarca öğrenci ve mezunu ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış, yükseköğretimde bilgiye erişimi demokratikleştirerek toplumun her kesimine ulaşmıştır. Bu güçlü akademik mirastan hareketle, eğitim, araştırma ve bilimsel yayın alanı başta olmak üzere endüstriler, sosyal inovasyon gibi yüksek potansiyelimizin olduğu ekosistemlere yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin kişisel, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen adımlarla, onları küresel çapta rekabet edebilir bireyler olarak yetiştirme noktasında daha çok çalışacağız. Onların başarıları, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu süreçte mevcut öğrencilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, onların eğitim yolculuklarına rehberlik etmek ve onlara destek olmak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltme misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni dönemde Eskişehir’imiz ve ülkemizin toplumsal kalkınmasına çok yönlü katkılar sunarak Anadolu Üniversitesi ailesiyle birlikte yeni başarı hikâyeleri yazmayı hedefleyeceğiz."

Beşerî sermaye ve uluslararası öğrenci hareketliliği ile küresel hedeflere katkı

Anadolu Üniversitesinin yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de yükseköğretim alanında etkili bir konuma sahip olduğunu belirten Rektör Adıgüzel: “Üniversitemizin, güçlü akademik altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile uluslararası öğrenci hareketliliği ve akademik iş birlikleri yoluyla ülkemizin yükseköğretim hedeflerine katkı sunma konusunda yüksek bir potansiyeli var. Bu noktada bilimsel üretkenliği, kültürel çeşitliliği ve beşerî sermayesi ile Üniversitemizi uluslararası öğrenci hareketliliğinde küresel arenada daha da ileriye taşıyacağız. Çok kültürlü kampüsümüz ile hem öğrencilerimizin hem de ülkemizin gelişimine katkı sunacağız”

Bilimsel üretim ve toplumsal katkı

Anadolu Üniversitesinin sahip olduğu akademik birikimin daha da ileri taşınması için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Üniversitemiz, yükseköğretim kültürünü yaygınlaştırarak milyonlarca insanın hayatına dokunmuştur. Şimdi yeni şeyler söyleme, yeni başarılar üretme zamanı. Bilimin ışığında, araştırma ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde önemli projeler geliştirmeye ve geleceğe yön vermeye devam edeceğiz.”