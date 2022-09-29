Erzincan’ın Tercan ilçesinde son kararnameyle göreve yeni başlayan Kaymakam Cafer Kaymakçı, köy denetimleri ve ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Kızılca, Kuzuören, Dallıca ve Yaylayolu köylerinde incelemelerde bulundu.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde son kararnameyle göreve yeni başlayan Kaymakam Cafer Kaymakçı, köy denetimleri ve ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Kızılca, Kuzuören, Dallıca ve Yaylayolu köylerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, köy denetimleri ve ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Kızılca, Kuzuören, Dallıca ve Yaylayolu köylerinde incelemelerde bulunarak köylerde yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Kaymakçı, vatandaşların şikâyet, talep ve önerilerini dinledi.

İncelemelerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Emre Çapan, Merkez Karakol Komutanı Ahmet Abak, Beşgöze Karakol Komutanı Mustafa Kaplan ve ilgili kurum amirleri Kaymakam Cafer Kaymakçı’ya eşlik ettiler.