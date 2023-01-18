Hatay’ın Payas ilçesi kırsalından görevden dönen Orman işletme şefliğine ait ilk müdahale aracı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Hatay’ın Payas ilçesi kırsalından görevden dönen Orman işletme şefliğine ait ilk müdahale aracı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaşanan kaza ile ilgili olarak kurumdan yapılan açıklamad:" Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Payas Orman işletme Şefliğimiz emrinde faaliyet gösteren ilk müdahale aracımız 17.01.2023 tarihinde koruma kontrol faaliyetinden dönerken yağış nedeniyle yolların kaygan olması üzerine kayarak yan yatmıştır. Araç içerisinde bulunan çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir” denildi.

Meydana gelen kazada araçta 4 görevlinin olduğu öğrenildi.