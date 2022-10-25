Uzmanlar Federasyonu İl Temsilcisi Nesip Dal görevden ayrılmış uzman çavuşların bekçi kadrolarında değerlendirmesini istedi.

Uzmanlar Federasyonu İl Temsilcisi Nesip Dal görevden ayrılmış uzman çavuşların bekçi kadrolarında değerlendirmesini istedi.

Uzmanlar Federasyonu İl Temsilcisi Nesip Dal beraberinde federasyon yöneticilerinden Hikmet Aydın ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi

Dal, 3269 sayılı uzman erbaş kanununa tabi olarak çalışmış sözleşmesi bitmesine müteakip ve sağlık nedenlerinden dolayı ayrılmış uzman çavuşlar bekçilik talebinde bulundu.

Uzmanlar Federasyonu’nun 2015 yılında kurulmuş ve 200 bin üyesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu dile getiren Dal, “63 ilde temsilciliği olan Federasyonumuz, Erzurum´da da örgütlenmiş durumda. Amacımız görevde olan, görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olan arkadaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek. Bu amaç doğrultusunda bizler de Erzurum´da çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışan personelin Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışabilmeleri için kadro tahsis edilerek uzman çavuşların aile bütünlüğünün sağlanması ve tecrübeli personellerin vatana hizmet etmesinin önünün açılmasını talep ettiklerini kaydeden Dal, “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak çalışmış personelin Doğu illerinde mahalle çarşı ve bekçilik kadrolarında değerlendirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu

Görevde olan uzman çavuşlar için kadro talebi

Görevde olan uzman çavuşların sıkıntılarını ve yaşadığı mağduriyetleri de dilen getiren Nesip Dal “Öncelikli hedefimiz kadro” diyerek görevde olan uzman çavuşların sorunlarını şu şekilde sıraladı;

“Sözleşme ile görev yaptıklarından dolayı herhangi bir kanun ve yönetmeliğe dayanmadan sözleşme fesihleri yapılıyor mesleki güvence, kadro istiyoruz.

13.2.2011 tarihli resmi gazetenin 6111 sayılı kanunun 100 numaralı maddesiyle(64. Maddeye eklendi) kalkınmada öncelikli bölgeye atanan tüm memurlara ayrıca 2 yılda 1 kademe ilerlemesi daha verilir. Madde sinin uzman erbaş’lara da verilmesi

Görev yaparken almış olduğumuz kıdem işaretleri rütbeden sayılmamaktadır kıdem işaretlerinin rütbe olarak verilmesini istiyoruz rütbe yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini istiyoruz.

Tazminat oranlarında adaletsizlik vardır üçüncü doğu tazminatı. Rütbeye göre düzenlenmiştir. Aynı şart ve ortamlarda görev yapan bizlerin, tazminatların neden rütbeye göre düzenlendiğini anlamakta sıkıntı yaşıyoruz tazminatlardaki adaletsizliğin düzeltilmesini istiyoruz.

En zor şartlarda görev yapan uzman çavuşların, bir yıl içerisinde 90 gün hava değişimi aldığında sözleşmesi fesih ediliyor. Sağlık şartlarının sb. ve astsb’da olduğu gibi düzenlenmesini istiyoruz. Sınıf değişikliği istiyoruz.

TSK da sayısı en fazla olan, buna karşın lojman yüzdeleri sivil memurlar ile birlikte en az olan % (15) dir. özellikle doğuda kışlalarda ve emniyetsiz ortamlarda oturmak zorunda olup evinden işine gitmek için hain pusuları aşmak zorunda kalan bir camiayız lojman yüzdelerinin artırılmasını istiyoruz.

Profesyonelleşen orduda bizlere de okul açılmasını ve daha profesyonelce eğitim alarak mesleğine başlamak herkesin yaşına uygun kadroların belirlenmesini ve bu kadrolarda görev yapmak istiyoruz.

Biz uzman çavuşların hiç bir yönerge ve yönetmeliği yoktur. Durum böyle olunca 3269 sayılı uzman erbaş kanununun üstler kendince yorumlayabilmekte, adalet ve eşitlikten uzak sonuçlar ortaya çıkmaktadır.3269 sayılı uzman erbaş kanununun düzenlenmesini ve açıklayıcı görev yönetmeliklerinin yapılmasını istiyoruz.

TSK’nde görev yapan uzman çavuşlara erlerin işleri ve üstlerin şahsi işleri yaptırılmakta yapmayanlara psikolojik baskı ve mobing uygulanmaktadır. Uzman çavuşların alım sebebi tuvalet, çevre, banyo, koğuş temizliği değildir. Profesyonel bir ordunun mantığına bu durum uymamaktadır.

TSK bünyesinde görev yapan uzman çavuşların 24/24 sistemine göre nöbet tuttukları bilinmektedir bu sistemin düzeltilmesini istiyoruz.

Uzman çavuşlar yıllarca eğitim ve tecrübe kazanmasına rağmen bir üst statü olan astsb alım yüzdeleri %7 dir. Hiçbir tecrübesi olmayan sivil kaynaklardan astsb alımı yapılmaktadır. Astsb lığa alım yüzdelerinin uzman çavuşluktan %50 olmasını istiyoruz.

45 yaşında zorunlu emekli edilen düşük derecelerde ki uzman erbaşlara seyyanen 1 derece verilmesini istiyoruz.”