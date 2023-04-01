Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 9 Aralık 2022 tarihinde ilana çıkılan “2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesinde Saat 10.00’da başlayan ve 75 dakika süren sınava 161 personel girdi. 7 Nisan Cuma günü Üniversite Personel Daire Başkanlığı tarafından sonuçları açıklanacak olan sınavın değerlendirmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından yapılacak.

Bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek sözlü sınav ise 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 30 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilecek.