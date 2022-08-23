Vali Çelik, Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik; görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz için düzenlenen veda programına katıldı.

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