Devrek’te uzun süren din görevlisi olarak görevi yapan ve daha sonra da emekli olan vaiz son yolculuğuna vazife yaptığı camiden uğurlandı

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde din görevlerinde bulunan daha sonra Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 2011 yılında göreve başlayan ve 2022 yılında aynı görevden emekli olan Vaiz Necmettin Çakmaklı(60)son yolculuğuna görev yaptığı camiden sevenlerinin duaları ile uğurlandı. Emekli Vaiz Necmettin Çakmaklı Devrek Hacı İbrahim Ağa Camiinde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bölücek Köyü Çakmaklıoğlu Mahallesi Aile Kabristanında sevenlerinin duaları ile toprağa verildi.

İlçe Müftüsü Murat Mutlu’nun kıldırdığı cenaze namazında; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Zonguldak İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Uzun zamandır hastalıkla mücadele veren Necmettin Çakmaklı evli ve iki çocuk babası beş torun sahibiydi.