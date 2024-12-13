Denizli’de dün devriye sırasında fenalaşan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Serdar Gülcan, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törende polis memurunun çocuğunun gözyaşları herkesi duygulandırdı.

Olay, dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Serdar Gülcan, devriye sırasında fenalaştı. Hemen yanındaki arkadaşı tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülcan için görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, protokol üyeleri, polis memurları ve Gülcan’ın ailesi katıldı.

Törende polis memurunun çocuğunun gözyaşları herkesi duygulandırdı. Gülcan, buradaki törenin ardından memleketi Manisa’nın Gördes ilçesi Evciler Mahallesi’nde toprağa verilecek.