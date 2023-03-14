Mardin’de aralıklarla etkili olan sağanak yağışta Kızıltepe ilçesi sınıfta kaldı, ’Halı Sokak’ olarak bilinen sokakta vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Mardin’de gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış gün boyu sürdü. Kızıltepe ilçesinde de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış, Kızıltepe’de yetersiz altyapı nedeniyle vatandaşları çileden çıkardı. Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan ve halı motifli yoluyla görenlerin beğenisini toplayıp ’Halı Sokak’ olarak bilinen 624. Sokak, sağanak yağışın etkisiyle su altında kaldı. Yağış nedeniyle çevrede yaşayan ve sokaktan geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Küçük çocuğun duvara tırmanarak sokaktan geçmeye çalışması, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.