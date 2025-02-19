Nesli koruma altında olan dağ keçileri, Çemişgezek ilçe merkezinde sürüler halinde dolaşarak ilçenin doğasına güzellik katarken, ilçeye gelen yabancı turistler dağ keçilerini çobansız sürü zannediyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri, Çemişgezek ilçesinin sokaklarında ve bahçelerinde sürüler halinde dolaşıyor. Ekseriyâ Tağar çayı kıyısında, Kale mahallesi ve Çukur mahallesi civarlarında yoğun görülen dağ keçileri, Çemişgezek halkının yoğun sevgisiyle karşılanıyor. Çemişgezek ilçe halkının koruma anlamında, dağ keçilerine verdiği değer karşılığında, insanlardan korkmadan evcil hayvan gibi davranıyor.

Dağ keçilerinin ilçenin doğasına daha bir güzellik kattığını söyleyen yöre sakinlerinden Ali Özdemir, "Hafta sonları Çemişgezek ilçemizde yol boyu gezmeye çıktığımız zaman yaban keçileri çok güzel bir şekilde sürü halinde sanki evcilleşmiş gibi bizden hiç kaçmıyor. Bu da ilçemize güzel bir güzellik katıyor. Onun için bunların kıymetini bilmek lazım. Çemişkezek’imiz doğal yönden gerçekten çok güzel bir ilçemizdir. Yabancılar görünce bunların evcil hayvanlar olduğunu sanıyorlar. Sonuçta bunlar yaban keçileri, ama işte insanlarımızın duyarlılığı sebebiyle bu hayvanlar bir şekilde böyle evcilleştiler" dedi.