Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından duraklara dizayn edilen tekerlekli sandalye görünümündeki oturaklar dikkat çekerken, oturakları görenler dönüp bir daha bakıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından duraklara dizayn edilen tekerlekli sandalye görünümündeki oturaklar dikkat çekerken, oturakları görenler dönüp bir daha bakıyor.

Duraklara yerleştirilen tekerlekli sandalye görünümündeki oturakları yakından inceleyen vatandaşlar gerçek olup olmadığını ayırt etmede zorlanırken oturakları çok beğendi.

Engellilerin hatırlanması amacıyla dizayn edilen oturaklar sıra dışı görüntü oluştururken gerçeğinden hiç farklı olmaması dikkat çekiyor. Dünyanın bir çok ülkesinde bir çok şehri gezdiğini böylesini ilk kez gördüğünü belirten Ferhat Yıldız, oturakları çok beğendiğini söyledi. Yıldız, “İşime genellikle yürüyerek gidip geliyorum. Buradan geçerken dikkatimi çekti yakından inceledim engelli arabası gibi yapılmış güzel olmuş. İlk kez böylesini görüyorum. Türkiye’yi gezdim dünyada bir çok ülkeye gittim böyle bir şeyle karşılaşmadım çok güzel. Engelliler de düşünmeliyiz otobüste olsun diğer alanlarda olsun onlara yardımcı olmalıyız. Dolayısıyla buradaki tasarım insanlara bir şeyleri hatırlatıyor burayı görünce hemen engellileri hatırladım. Kimler düşünmüşse güzel bir çalışma olmuş” dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Karamustafaoğlu çok güzel olduğunu belirterek“Kırılmaz aşınmaz olduğu güzel, tekerlekli sandalyeye benziyor. Durakta otobüs bekleyenler için yapılmış” diye konuştu.

Vatandaşlardan Erol Bayrak’ta daha önce hiç böylesiyle karşılaşmadığını ifade ederek “İnceledim, engelli arabasına benziyor güzel bir şey insanların ilgisini çekiyor. Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadım. Özellikle bu tür bekleme yerlerinde onlar için ayrılmış özel yeri ilk kez görüyorum. İlgimi çekti güzel bir şey yapanların ellerine sağlık” dedi.