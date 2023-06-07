Giresun’un Görele ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında açılan 378 kursa 5 bin 866 kursiyer katıldı.

Görele İlçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl boyunca üretilen el işi göz nuru ürünlerin sergi açılışı yapıldı. Görele Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Öztürk, İlçe Müftüsü İbrahim Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, Görele HEM Müdürü Mehmet Kır, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan HEM Müdürü Mehmet Kır, “Halk Eğitimi Merkezleri ana sınıfı çağından başlayıp, her yaştan vatandaşımıza kurslar veren, bunun yanında Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yapıldığı örgün eğitimin dışındaki 75 alanda 3 bin 749 dalda eğitim veren bir yaygın eğitim kurumudur. Esas işimiz tabi ki kurslar yoluyla vatandaşlarımıza akademik eğitimin yanında çeşitli bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bize katılan vatandaşlarımızla, eylül ayından beri açtığımız 378 kursta 5 bin 866 kursiyerle ilçe nüfusunun yüzde 18’ ine ulaştık. Kursiyerlerimizin bir yıl boyunca yaptığı çalışmaların en güzel ve en özel olanlarını beğeninize sunacağız. Sizlerin beğenileri bizlerin yorgunluğunu alacaktır. Yıl boyu yaptığımız çalışmalar tabi ki burada gördüklerinizden ibaret değil” dedi.

Yöresel türküler ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından serginin açılışı yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.