EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçında Görele Belediyespor, Makedonya’nın WHC Metalurg Avtokomanda takımını 36-28 mağlup etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası’nda mücadele eden Görele Belediyespor, ikinci tur ilk maçında WHC Metalurg Avtokomanda ile karşılaştı. Görele 13 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Kosovalı hakem ikilisi Genc Bujupi ve Getoar Bujupi yönetti. İlk yarının başında rakibi karşısında zorlanan Görele ekibi ilerleyen dakikalarda oyuna ağırlığını koyarak soyunma odasına 17-13’lük skorla gitmeyi başardı. İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan Görele Belediyespor, karşılaşmadan 36-28’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Ekim Pazartesi günü saat 17.00’de yine Görele 13 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.