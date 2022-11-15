Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi’nin (POTA) yapımcılığını üstlendiği “Gordion’un Çobanları” Belgeseli, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile 33. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin “Ankara Hikâyesini Bekliyor” çağrısıyla düzenlediği belgesel ve kısa film yarışmasında VEKAM Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi’nin (POTA) yapımcılığını üstlendiği “Gordion’un Çobanları” Belgeseli, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile 33. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin “Ankara Hikâyesini Bekliyor” çağrısıyla düzenlediği belgesel ve kısa film yarışmasında VEKAM Özel Ödülü’ne layık görüldü.

33’üncü Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında her yıl Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen Ankara temalı belgesel ve kısa film yarışması sonuçlandı. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi’nin (POTA) yapımcılığını üstlendiği “Gordion’un Çobanları” Belgeseli VEKAM Özel Ödülü’nü kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Uluslararası arenada kazandığı ödüllerle adından söz ettiren filmin yönetmeni Kadir Uluç ödülünü; Başkent Ankara’da CerModern’de gerçekleştirilen Ankara Film Festivali Kapanış Töreni’nde VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun elinden aldı.

Festival kapsamında Vekam Yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, belgeselin Gordion’da çobanlar ve sürülerinin hikayesinden yola çıkarak; Friglerden günümüze bugün de devam eden tarım ve hayvancılığın, geçmişle olan benzerliğinin izlerini sürerek tarihi bilginin bugünle bağlarını kurması açısından önemli görüldüğü bildirildi. Ayrıca belgeselin anlatıyı akademik bilgilerde desteklemesi ve bu bilgiyi yalın bir dille aktarması, tematik olarak müzik seçimindeki özen ile Gordion’un UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi sürecine önemli katkıda bulunacak olmasından dolayı ödüllendirilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.