Gördes Devlet Hastanesi’ne yeni atanan Gördes Toplum Sağlık Merkezi Başkanı Dr. Hasan Bayırdır, görevine başladı.

Gördes Devlet Hastanesi’ne yeni atanan Gördes Toplum Sağlık Merkezi Başkanı Dr. Hasan Bayırdır, görevine başladı.

Gördes Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden Merkez Sağlık Ocağı Aile Hekimliğine geçen Dr. Mustafa Karaman’ın yerine Dr. Hasan Bayındır atandı. Görevine başlayan Başhekim Bayındır, Gördes Devlet Hastanesi’ne kalıcı olarak geldiğini ve hastanede amir personel ilişkisinden ziyade bir aile ortamı oluşturacaklarını söyledi. Hastanenin ilçe halkına dört dörtlük hizmet vereceğini ve ilçe halkının her türlü konularda kendisine hiç çekinmeden başvurabileceğini söyleyen Bayındır, "Gördes Devlet Hastanesi’ni hasta gönderen değil hasta kabul eden bir konumuna getireceğiz. Bana bu görevi layık görenlerin güvenini boşa çıkarmayacağım. Makamlar gelip geçici önemli olan insana hizmet. Gördes Devlet Hastanesi’nde 6 uzman, 9 pratisyen hekim,2 diş hekimi, 37 hemşire, 8 ebe, olmak üzere 128 personel ile hizmet vermekteyiz" dedi.