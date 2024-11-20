Bundan 84 yıl önce Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşanan heyelan sonucu şehri terk etmek zorunda kalan Gördeslilerin yaşadığı olayları anlatan ‘Bir Şehrin Göç Hikayesi’ isimli kitap, Tarihçi-Yazar Kazım Germiyanoğlu tarafından yayınlandı.

‘Yangın’ isimli belgesel romanıyla Gördes’in millî mücadele yıllarını anlatan Tarihçi-Yazar Kazım Germiyanoğlu, yeni kitabında Gördes’in hafızasında derin izler bırakan heyelan ve göç olayını anlattığı ‘Bir Şehrin Göç Hikayesi’ adlı belgesel romanı yayınlandı. 1940 yılında Gördes’te yaşanan büyük panik ve heyecana sebep olan heyelan sonrası Gördes’te yaşanan olayların romanlaştırılarak anlatıldığı kitap, 1940-1950 yılları arasında yurdumuzda ve dünyada gelişen olaylara da ışık tutuyor. Kitapla ilgili açıklamada bulunan Germiyanoğlu, “1940’lı yıllardan esintiler getiren ve gelecek nesiller için iyi bir kaynak olacağına inandığım bu belgesel romanın ilçemizde önemli bir boşluğu dolduracağını ümit ediyorum. Gördes’in taşınması ve yeni yerinde kurulması ile ilgili çok önemli olayların anlatıldığı bu belgesel romanı bütün Gördesliler bilhassa da gençlerimiz mutlaka okumalıdır” şeklinde konuştu.