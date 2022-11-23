Manisa’nın Gördes ilçesi sonbahar aylarıyla beraber yaprakların sararmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Manisa’nın Gördes ilçesi sonbahar aylarıyla beraber yaprakların sararmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Manisa’nın Gördes ilçesi sonbahar mevsimiyle beraber eşsiz görüntülere sahne oldu. Sararan yaprakları ve doğal güzellikleriyle ilçenin kırsal kesimler adeta kartpostallık fotoğraflar oluşturdu. Ormanlarla kaplı Gördes’te, ağaçlardan sararıp dökülen yapraklar adeta renk cümbüşü oluşturdu. Sarı, kırmızı ve turuncunun her tonunun sergilenmesi, izleyenleri hayrete düşürdü. Manifa Fotoğraf Derneği Kurucu Üyesi İsmail Aybey, memleketi Gördes’te sonbaharı fotoğrafladı. Aybey yaptığı açıklamada, “Hüzün mevsimi olan sonbahar, Gördes’te ayrı bir güzel. Sarının, turuncunun, kahverenginin her tonu bizlere göz zevki sunuyor. Biz fotoğraf sevdalılarına da bu görüntüleri fotoğraflamak düşüyor” dedi.