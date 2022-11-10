Manisa’nın Gördes ilçesinde bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen, “Gördes Okuyor” kitap okuma yarışması tanıtım programı yapıldı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen, “Gördes Okuyor” kitap okuma yarışması tanıtım programı yapıldı.

Gördes Sevgi yolunda yapılan programa Gördes Kaymakamı Muhammed Özyüksel, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Akkuyu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kitap okumanın önemi ile ilgili pankartlar taşıyan öğrenciler, yine kitap okumanın önemi ile ilgili sloganlar attı. Katılım sağlayan heyet öğrencilerle kısa bir süre sohbet edip kitap okumanın önemi ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. 2015-2016 yılında başlayan kampanya boyunca öğrenciler 142 kitap, yetişkinler 29 kitap okudu. Bu yıl kampanyanın 6’ıncı yılında öğrenciler 27 kitap okuyacak.

Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile okuma faaliyetinin öğrencilerin anlama, anlatım, kendilerini ifade etme ve özgüven kazanma becerilerine katkı sağlayacağına vurgu yaparak aynı zamanda akademik başarıya da olumlu etki sağlayacağını belirtti. Çelik, kampanyaya destek ve katkı sağlayan Gördes Kaymakamlığına, Gördes Belediyesine, derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, kampanya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.