Üçüncüsü İzmir’de gerçekleşen Gördesli Yazarlar Buluşması’na, farklı şehirlerde yaşayan Gördesli 10 yazar katıldı. Ayrıca programda, Manisa’yı anlatan karikatür sergisi açıldı.

İlk buluşmanın Gördes’te, ikincisinin Manisa’da yapıldığı Gördesli Yazarlar Buluşması’nın 3’üncüsü İzmir’de gerçekleşti. İzmir Gördesliler Derneğinin Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde ’Gördesli Yazarlar Söyleşi ve İmza Günü’ne Gördesli 10 şair, yazar ve çok sayıda konuk katıldı. Gördesli Eğitimci Salih Okkalı’nın moderatörlüğünde süren programda, yazarlar için hazırlanan sorular yöneltildi. Program sonunda, İzmir Gördesliler Deneği Başkanı Süleyman Boz tarafından programa katılan yazarlara teşekkür belgesi verildi. Etkinlik sonunda yazarlar okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Karikatür sergisi açıldı

Etkinlikte ayrıca Karikatürcüler Derneği Manisa Temsilcisi Karikatürist İbrahim Atabey öncülüğünde, farklı karikatüristlerin Manisa’yı anlatan karikatürlerinin bulunduğu sergi de açıldı. Etkinliğe katılan yazarlara teşekkür eden İzmir Gördesliler Deneği Başkanı Süleyman Boz, "Soğuk bir kış gününde gönüllerimizi ısıtan bu güzel toplantıya ev sahipliği yapan derneğimize, toplantıya gelen hemşerilerimize, fikir ve katkılarıyla güzel buluşmanın gerçekleşmesine vesile olan Salih Okkalı’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca İbrahim Atabey tarafından öznesi Manisa, Mesir ve Manisa kültürü olan, farklı çizerlerin eserlerinden meydana gelen bir sergi açıldı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Faydalı bir etkinlik oldu. Bu tür kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gördesli yazar ve şairlerin üçüncü buluşmasına; Ahmet İnce, Süleyman Sami İlker, Ahmet Çaçur, Hüseyin Tunçay, Necati Küçük, Yavuz Yağcı, Cüneyt Aybey, İbrahim Atabey, Fatih Keskin ve İsmail Aybey katıldı.