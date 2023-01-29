Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında yapılacak prestij cadde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında yapılacak prestij cadde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes ilçesinde prestij cadde çalışmalarının devam ettiği Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozluya, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederken, ilgili mahalle muhtarları da hazır bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Uğur Topkaya verdiği bilgilerde, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde tüm ilçelerde sürdürdüğümüz prestij cadde çalışmalarına Gördes ilçemiz ile devam ediyoruz. Gördes ilçemizin girişinden başlayan Fatih Bulvarında prestij cadde çalışmalarına başladık. Burada ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları yapıldı. Doğalgaz hattının döşemesinin tamamlanmasının ardından kaldırım çalışmalarına başladık. Karayollarına ait olan kısımlarda da protokol gereği çalışmaları biz yürüteceğiz. Refüj ve burada çift yönlü aydınlatma direklerimiz olacak. Caddenin genişliğinden dolayı orta refüj yapamadığımız, kalan kısımlarda da kaldırımlarda aydınlatma direklerimiz olacak. Yaklaşık 1 ay içinde kaldırım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. İşlerimizin yüzde 60ı tamamlandı, kalan kısımların tamamlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışmaların ardından bahar ayında tamamlanacak olan sıcak asfalt çalışması sonrasında Gördes güzel bir prestij caddeye kavuşmuş olacak. Gördes’in girişinden başlayarak, üniversitenin çıkışına kadar yaklaşık 2 kilometrelik yol tüm Gördes halkı için hayırlı olsun" diye konuştu.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, "Altyapı işi kolay değil. Ana caddede doğalgaz hattı, su hattı, kanalizasyon hattı, internet hattı geçti, aydınlatma hatları geçiyor. Bunların tamamını koordine edip hepsini bir anda hepsini yapıp bitirip sonrasında da üst yapıya geçmek zaman alıyor. Çalışmalar bittiğinde Gördes için çok güzel bir prestij caddesi olacak. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sabri Atay da yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Yapılan çalışmalarda çok büyük emek var. Cengiz Ergün başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum. Çalışmaların bitiminde Gördes çok daha farklı bir görüntüye sahip olacak. Burası bizim ana caddemiz, Gördes’in tamamını ilgilendiren bir caddemiz. Bu caddemiz güzelleştiğinde Gördes’in yüzü, ilçe girişinden itibaren çok daha farklı olacaktır" dedi.