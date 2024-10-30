Manisa’nın Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğünde kullanılmak üzere 4 yeni araç hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa’nın Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere 4 yeni araç gönderildi. Araçlar Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sergilenirken vatandaşlara da lokma ikramında bulunuldu.

Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak yeni araçlarla birlikte güçlerine güç kattıklarını belirten Gördes İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kılınç, “İçişleri Bakanlığı tarafından Gördes İlçe Emniyet Teşkilatımıza kazandırılan 4 yeni araç ile birlikte, halkımızın güvenliğini sağlama ve olaylara hızlı müdahale etme konusundaki kapasitemizi daha da güçlendirdik. Yeni araçlarımız, personelimizin etkinliğini artırarak görevlerimizi daha hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirmemize imkan tanıyacak. İlçe halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.