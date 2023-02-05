Manisa’nın Gördes Esnaf Odasında 35 yıldır kesintisiz olarak başkanlık yapan 68 yaşındaki Sami Aydın, 3 gün önce geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilen Aydın’ın vefat haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Manisa’nın Gördes Esnaf Odasında 35 yıldır kesintisiz olarak başkanlık yapan 68 yaşındaki Sami Aydın, 3 gün önce geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilen Aydın’ın vefat haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Gördes Esnaf Odası Başkanı Sami Aydın (68), 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. 1988 yılından beri oda başkanlığını aktif olarak yürüten evli ve 2 çocuk babası Aydın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle ilk olarak Gördes Devlet Hastanesine, ardından da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Aydın, ikinci gün yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aydın, sabaha karşı vefat etti. Aydın’ın cenazesi, Gördes Merkez Ulu Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından eski Gördes Kabristanlığı’na defnedildi. Aydın’ın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden olurken, cenazeye Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda esnaf katıldı.