Gördes Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (EKKK) Genel Kurulunda mevcut başkan Nail Aydeniz yeniden başkanlığa seçildi.

Gördes Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (EKKK) Genel Kurulunda mevcut başkan Nail Aydeniz yeniden başkanlığa seçildi.

Gördes Belediye Kültür Sarayı Mümin Sarıoğlu Salonu’da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına Belediye Başkanı Muhammet Akyol, 22. Bölge Birliği Kooperatif Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Fatih Çataldere, bakanlık temsilcileri, Şoförler Odası Esnaf Odası Başkanı Sami Aydın, siyasi parti temsilcileri, esnaf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasından sonra faaliyet raporunun okunması ile başlayan toplantıda Gördes ESKKK Başkanı Nail Aydeniz, yaptığı açıklamada, "Gördes’imizin imajına yakışan ve yaraşan açık şeffaf olarak yapacağımız genel kurulumuzda alacağımız kararların ortaklarımıza, kooperatifimize, Gördes‘imize ve milletimize hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan dilerim. Esnaf ve sanatkar ülkenin lokomotifidir. Kooperatifimize 2021-2022 yılında 66 ortak kazandırılmıştır. Yaptığımız çalışmalar yapacağımızın teminatıdır." dedi.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol’un da kısa bir konuşma yaptığı kongrede başkanlık için İbrahim Kara ve Nail Aydeniz yarıştı. Yapılan oylama sonunda mevcut Başkan Nail Aydeniz ortakların oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.