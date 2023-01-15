Gördes eski sağlık ocağının atıl binası yıkılarak yerine yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak.

Gördes eski sağlık ocağının atıl binası yıkılarak yerine yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Gördes Belediyesi arasında imzalanan protokol ile binanın yıkımı ve hafriyat temizliği belediye ekiplerince yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde yıkım çalışmalarını tamamlayan Gördes Belediyesi ekipleri alanda hafriyat temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Gördes’e uzun yıllardır hizmet veren sağlık ocağı binası ekonomik ömrünü tamamlamış, ilçeye yeni hizmet binalarının kazandırılmasının ardından da kullanım dışı kalmıştı. Mevcut hizmet binalarının kapasitesi ve ilçenin sağlık alanında oluşabilecek ihtiyaçları göz önüne alınarak, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan’ın girişimleri sonucu atıl olan bu binanın yerine oldukça modern bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Cuma Mahallesi Demirci yolu üzerinde bulunan alana yapılacak yeni hizmet binalarıyla sağlık alanında yeni yatırımlar ilçeye kazandırılmış olacak.

Projelendirme çalışmaları tamamlanan hizmet binaları için önümüzdeki günlerde ihale aşmasına geçilmesi bekleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak; inşaat çalışmaları başlatılacak.

Sağlık alanında yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Akyol, “Yaptığımız girişimler sonucu Gördes’imize sağlık alanında iki önemli eser daha kazandırıyoruz. Bu eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Manisa Milletvekillerimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze, emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Yeni yapılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Sağlığı Merkezi’nin şimdiden Gördes’imize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.