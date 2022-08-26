Gördes İlçe Emniyet Amirliği muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

Gördes İlçe Emniyet Amirliği muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

Gördes İlçe Emniyet Amirliğinin önünde yapılan aşure hayrına Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Emniyet Amiri Vekili Serdar Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazanın ilk aşuresini Gördes İlçe Emniyet Amir vekili Serdar Kılıç servis yaptı. Emniyet Amiri Kılıç, "Bugünkü aşure hayrımızı bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelede hayatlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve muharrem ayı dolayısıyla yapıyoruz. Emeği geçen ve destek sağlayan tüm emniyet personelime çok teşekkür ediyorum." dedi.