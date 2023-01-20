ABD’li teknoloji devi Google’ın sahibi Alphabet, 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

ABD’li teknoloji devi Google’ın sahibi Alphabet, 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek dünya çapındaki iş gücünün yüzde 6’sından fazlasına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Alphabet CEO’su Sundar Pichai çalışanlara gönderdiği mesajında şirketin geleceği için zor bir karar aldıklarını belirterek, “Bu, işe almak için çok çalıştığımız ve birlikte çalışmayı sevdiğimiz bazı inanılmaz yetenekli insanlara veda etmek anlamına gelecek. Bunun için çok üzgünüm. Bu değişikliklerin Google çalışanlarının yaşamlarını etkileyeceği gerçeği üzerimde çok büyük bir ağırlık oluşturuyor. Bizi bu noktaya getiren kararların sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerini kullandı. Pichai, “Son 2 yılda dramatik bir büyüme dönemi yaşadık. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz ekonomik gerçeklik farklı” dedi.

Öte yandan, ABD’li teknoloji devlerinden biri olan Microsoft da geçtiğimiz günlerde 10 bin kişinin işten çıkaracağını açıklamıştı. Amazon ise 18 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.