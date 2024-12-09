Son dönemde artan “Google’dan arıyoruz” temalı dolandırıcılık aramalarına karşı işletmeleri uyaran Fazlanet Bilgi Teknolojileri CTO’su Barış Bayram, “Google, hiçbir zaman sizi arayarak ödeme talep etmez. Bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun.” dedi.

Son yıllarda artış gösteren telefon dolandırıcılığı yöntemleri arasında “Google’dan arıyoruz” temalı sahte aramalar dikkat çekiyor. Özellikle işletme sahiplerini hedef alan bu dolandırıcılık girişimleri, Google haritalardaki kayıtların silineceği veya sıralamanın yükseltileceği gibi vaatlerle ödeme talep ediyor. Fazlanet Bilgi Teknolojileri CTO’su Barış Bayram, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı işletmeleri bilinçli olmaları yönünde uyardı.

"Google asla ödeme talep etmez"

Barış Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Google hiçbir zaman sizi arayarak ödeme talep etmez veya tehditkâr bir üslup kullanmaz. Bu aramalarda iddia edilen, harita kayıtlarının süresinin dolduğu gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Google harita kaydı tamamen ücretsizdir ve herhangi bir yenileme işlemine ihtiyaç duymaz” dedi.

Dolandırıcılar nasıl çalışıyor?

Bayram, dolandırıcıların genellikle şu yöntemlerle işletmeleri kandırmaya çalıştığını belirtti: "Google’dan arıyoruz, harita kaydınızın süresi doldu" diyerek ödeme talep etme. Telefon, e-posta veya mesajla doğrulama kodu isteyerek hesap ele geçirme. Sahte firma rehberlerine yönlendirerek üyelik ücretleri adı altında para alma.

Dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemler

Bayram, işletme sahiplerine şu uyarılarda bulundu: Google’dan aradığını iddia eden kişiler ödeme talep ediyorsa, dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıyasınız. Kimseye ödeme yapmayın. Telefonunuza, e-postanıza veya mesajınıza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Şüpheli aramaları CİMER, BTK veya Tüketici Şikayet Platformu’na bildirerek yetkilileri bilgilendirin.

"KOBİ’ler daha fazla hedefte"

Bayram, dijital okuryazarlığı düşük olan küçük işletmelerin bu tür dolandırıcılıklardan daha fazla etkilendiğini ifade etti. Bayram, “KOBİ’lerin, Google haritalar ve dijital araçlar hakkında doğru bilgilendirilmesi kritik öneme sahip. Bu konuda profesyonel destek almaktan çekinmeyin” dedi.