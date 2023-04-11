Gönüllü mimar ve ustaların ürettiği 100 adet taşınabilir afet evinin yapımı tamamlandı. Mobil şekilde tasarlanan evlerin 32 tanesi depremzedelere ulaştırıldı, kalan kısmı önümüzdeki günlerde depremzedelere ulaştırılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yurdun birçok kesiminden kurum ve vatandaşlar depremzedelere destek olmak için harekete geçti. Bu kapsamda başlatılan proje ile bir araya gelen gönüllü mimar, usta ve işçiler mobil ev üretip depremzedelere ulaştırmaya başladı. Proje ile 100 adet mobil evin depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda 32 ev deprem bölgesine ulaştırıldı. Kalan kısmının ise önümüzdeki günlerde deprem bölgesine ulaştırılacak.

Mobil evlerin üretimi Büyükçekmece’de fuar merkezi içinde gerçekleştiriliyor. Proje, Tiny House olarak adlandırılan mobil evlerin üretimi yapan firma öncülüğünde başlatıldı. 4 kişilik mimar ekiple başlayan proje 4 bini aşkın gönüllü demir ustası, marangoz, kaynak işçisinin katılımıyla devam etti. Ustaların yanı sıra emekliler, ev hanımı ve çalışanlar da boş vakitlerinde mobil ev üretimine destek oluyor.

Projenin gönüllü vatandaşların katılımıyla gerçekleştiğini belirten iç mimar Beyza Kanmaz, ’’Depremin hemen sonrasındaki günlerde gönüllü projemize başladık. 4 kişi olarak başladığımız projeye ilk günlerde bir prototip ev ile başladık. Sonra bize katılan gönüllü ustalar oldu. Projeye nakit bağış kabul etmedik, iş gücü ve malzemeleri kabul ettik. Bir ay içinde 100 ev yapmayı planladık. 100 evi bitirdik ve 32 tane evimiz Antakya Kuzeytepe’de teslim edildi. Diğer evler de oradaki arazi şartları uygunluk sağlandıkça yola çıkacak’’ dedi.

’’Gönüllü olarak yaklaşık 4 bin kişi bize katıldı’’

İstanbul dışından dahi gönüllü vatandaşların destek için mobil ev üretimine destek olduğunu aktaran Kanmaz, ’’Şehir içinden ve şehir dışından birçok gönüllü vatandaş bize katıldı. Toplamda yaklaşık 4 bin kişi bize katıldı. Günlük 400 kişiye yakın gönüllü arkadaşımızla birlikte çalıştık. 100 ev hedefimizi tamamladık ve depremzede vatandaşlarımıza tamamını ulaştıracağız. Depremzedeler çevreye ve iklime dayanıklı evlere ulaşırsa çok mutlu olacağız’’ diye konuştu.

Kaynak ustası Adem Saymaz ise şöyle konuştu: ’’Projeye başlamadan önce Tiny House üreten firmada çalışıyorduk. Çalışmalarımız bu yöndeydi. Yaklaşık 2 aydır burada depremzedelere yardım etmek amacıyla çalışıyoruz. Depremzedeler uykusuz kalıyor, zor dönemlerden geçiyor. Bizde oradaki vatandaşlarımıza destek olmak için çalışıyoruz. Günlük 15-16 saat mobil ev üretimine destek olmak için çalışıyorum.’’

’’Eşimle birlikte Tiny House yapımı için gönüllü çalışıyoruz’’

Günlük hayatında ev hanımı olan ve projeye gönüllü olarak destek veren Sonay Postalcı, ’’Günlük hayatımda ev hanımıyım, çocuklarımla ilgileniyordum. Yaklaşık 2 aydır burada Tiny House yapımına destek olmak için çalışıyorum. Her gün buraya en az 6 saat ayırıyorum. Depremzedeler çok zor dönemden geçiyor. Evde ne yaparız diye düşündüm ve eşimle birlikte Tiny House yapımına destek olmak için burada gönüllü olarak çalışmaya başladık’’ şeklinde konuştu.