Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, yaraların sarılması amacıyla Adıyaman’da gönüllülerin desteğiyle çadır kentler kurulmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, yaraların sarılması amacıyla Adıyaman’da gönüllülerin desteğiyle çadır kentler kurulmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD, Kızılay ve gönüllülerin desteğiyle yaralar sarılmaya devam ediyor.

Adıyaman’da kurulan 750 adet çadır yapımında Siverek İyilik Sensin Derneği gönüllülerinden 45 kişi çalışmalara katılarak destek veriyor. Çadır kurulumunu, yerleşimi ve içindeki malzemeleri dizen gönüllüler, bu gibi çalışmalara destek vereceklerini belirttiler.

Gönüllülerden Osman İzol, "Adıyaman’da kurulan 750 adet çadır yapımında çadır kent kuruluyor, kurulumun ilk gününden bu yana Siverek’ten 45 gönüllü ile birlikte gelip destek veriyoruz. 2 gün sonra inşallah bu çalışmaları bitireceğiz. Arkadaşlarımız, bir an önce çadırları bitirip depremzedelerin yerleşmesi için canla, başla çalışıyor. Çadırların içerisinde bir ailenin gerek duyduğu tüm malzemeler bulunmaktadır. Allah bir daha bu millete bu gibi acıları göstermesin" dedi.