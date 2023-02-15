Ülkenin dört bir yanından gönüllü vatandaşlar, depremden etkilenenler için adeta seferber oldu.

Ülkenin dört bir yanından gönüllü vatandaşlar, depremden etkilenenler için adeta seferber oldu.

Gönüllüler, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece gündüz çalışarak yaraların sarılmasına destek oluyor. Gönüllüler, depremde çocukları da unutmayarak onlara giyim, oyuncak ve boyama kitabı gibi eşyalar vererek bir nebze acılarını unutmalarına yardımcı oluyor.

Gönüllülerden Ümit Sekmen, "Arkadaşlarımızla beraber ne yapabiliriz diye düşünürken. Kendi sektörümüzle alakalı birkaç görüşme yaptık ve biz Samandağ bölgesine yardım getirmeye karar verdik. İlk gün 2 otobüs yardım getirdik. 10 gündür çok şükür dostlarımız, arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar ve süreci hızlandırdık. Toplamda onlarla beraber 19 otobüs buraya yardım getirmiş olduk. Dönüşlerde de bu 19 otobüsün hepsi hiçbir zaman boş dönmedi. Bir taşla 2 kuş tabiri caizse gelirken araçlarımız buraya yardım getirir. Dönerken de buradan tahliye olmak isteyenleri tahliye eder düşüncesiyle bu şekilde bölgede var olmaya çalıştık. Burada yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz var. Her gün sahaya inip birebir buradaki vatandaşların sıkıntılarıyla, dertleriyle ilgilenip ellerinden geldiğince birebir birinci elden tüm ihtiyaçları yardımları iletmeye çalışıyorlar ve çocuklarla birebir ilgilendik. Onların psikolojileri gerçekten bizim için çok önemli. Oyuncak, çikolata bu tip onlara hediyeler verdik. Onların yüzlerinde tebessüm ettirmeye çalıştık. Bu travmayı nasıl atlatırlar bilmiyorum ama bu süreçte biz kendi adımıza elimize elimizden gelen neyse tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muhammet Özer de, "Depremi öğrendiğimiz an buraya arkadaşlarımızla geldik her yere yetişmeye çalışıyoruz, Gönüllü arkadaşlarla birlikte mahalle mahalle geziyoruz ve tüm vatandaşlara yetişmeye çalışıyoruz" dedi.