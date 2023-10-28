Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Eğitim Merkezi tarafından başlatılan ‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar ‘ projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde köy, kasaba ve ilçe merkezlerindeki okullara konuk olan gönüllüler çocuklarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından çocukların eğitimlerine katkı sağlamakla birlikte derslerden arta kalan vakitlerinde sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gönüllü gençler ile birlikte her hafta köy, kasaba ve ilçe merkezlerindeki okulları ziyaret ediyor. Gidilen okullarda aralarında öğretmenlerin ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu gönüllüler çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Son olarak merkez ilçeye bağlı Çardak İlkokulu ve Gülşehir ilçesinde bulunan 100. Yıl Şehit Şahin Kaya Ortaokulu’nu ziyaret eden gönüllüler burada öğrencilerle birlikte geleneksel çocuk oyunları oynayarak resim yaptı. Etkinlikler sonunda belediye görevlileri tarafından öğrencilere Türk bayrağı desenli uçurtma dağıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gülşehir ilçesindeki etkinliğe gönüllüler ile birlikte katıldı. Okulda çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Savran, birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklarla sohbet ederek oyunlar oynadı.