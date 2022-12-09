Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayırseverlerin desteği ile faaliyetlerini sürdüren Gönüllüler Mağazası, bot ve kaban dağıtımı projesiyle 375 yetim ve öksüz çocuğun hem gönlünü hem de küçük bedenlerini ısıttı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayırseverlerin desteği ile faaliyetlerini sürdüren Gönüllüler Mağazası, bot ve kaban dağıtımı projesiyle 375 yetim ve öksüz çocuğun hem gönlünü hem de küçük bedenlerini ısıttı.

Kendisi de mağazanın adı gibi birçok yardımlaşma hareketine gönüllülük eden Elbistanlı esnaf Yusuf Kurnaz, kış mevsimi ile birlikte ‘mahzun yürekler üşümesin’ parolasıyla başlattıkları kampanyayı tamamladıklarını söyledi.

Önceliği yetim ve öksüz çocuklardan başlamak üzere; hayırseverlerin katkıları ile alınan 375 çift bot ve kabanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kurnaz, “Rafları iyilik ve merhametin yoğrulması ile dolan Gönüllüler Mağazamızla kalpleri güneş gibi ısıtmanın sevincini yaşadık” dedi.

Dağıtılan bot ve kabanların tamamının yeni ürünlerden oluştuğunu hatırlatan hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz, “Yaklaşan kış mevsimi öncesinde bot ve kaban yardımı kampanyası başlatmıştık. Çağrımıza kulak veren hayırseverlerimiz adeta birbirleri ile yarışarak kampanyamıza büyük bir destek verdi. Kısa sürede 375 çocuğumuz için bot ve kabanlarımızı temin ettik. Mağazamızın kapılarını açtığımız her bir çocuğumuz neyi beğendiyse kendi zevkine göre alışverişini yaptı. Çıkarken de bize gülümsemesi ve mutluluğunu izlemek kaldı. Zaten bizim tek beklentimiz de buydu. Çok şükür ki; hedeflerimizin üzerinde bir sayıya ulaşarak kampanyamızı tamamladık” şeklinde konuştu.

‘Onlar üşümezse biz de üşümeyiz’ diyen Kurnaz, “İyiliğin huzurunu yaşıyoruz. Onların bedenleri ya da ayakları üşümesin derken aslında mahzunluklarını hissetmesinler diye çaba gösteriyoruz. Bu iyilik halkasının görünmeyen kahramanları hayırsever vatandaşlarımız. Biz ise alan elle veren eli buluşturup zinciri tamamlama gayretindeyiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” değerlendirmesinde bulundu.