Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde gönüllü kursiyerler, deprem bölgesindeki vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için kışlık kıyafet ve battaniye üretimi yapıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde gönüllü kursiyerler, deprem bölgesindeki vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için kışlık kıyafet ve battaniye üretimi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Yahşihan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, kışlık kıyafet ve battaniye üretimi yapmaya başladı. Gönüllü kursiyerler, depremzedeler için polar, bere, atkı ve battaniye üretimini sürdürüyor. Üretimi yapılan ürünler, valilik koordinesinde yardım tırlarıyla depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar, deprem bölgesindeki vatandaşların soğuktan korunmaları için battaniye, her yaş gurubuna uygun kışlık kıyafet, atkı ve bereler gönüllü kursiyerler tarafından üretildiğini söyledi.

Depremzedeler için gönüllü olarak çalıştıklarını ifade eden Yahşihan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebahat Gültekin, kışlık kıyafetlerin üretimini yaptıklarını ve ihtiyaç olduğu süreçte üretmeye devam edeceklerini belirtti.

El sanatları öğretmeni Büşra Tosun, "Ülkemizin böyle acı gününde Halk Eğitim Merkezi olarak elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımız üşümesin. Rabbim böyle bir afet yaşatmasın. Biz hepimiz elimizden geleni yapmaya hazırız. Milletimizin yanındayız, devlerimizin yanındayız" dedi.

İran uyruklu Maryam Ghaembolend ise, "Depremden bir hafta öncesinde kursiyer olarak başladım. Deprem olduktan sonra müdür hanım ’Üretim yapacağız. Gönüllü olarak kim çalışmak isterse aramıza katılsın’ dedi. Bende gönüllü olarak çalışıyorum. Elimden sadece bu gelebiliyor" diye konuştu.