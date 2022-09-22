İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen hayırseverler, Ergani’de beş köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta yardımında bulundu.

İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen hayırseverler, Ergani’de beş köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta yardımında bulundu.

İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen bir grup hayırsever, Ergani ilçesinde pilot olarak seçtikleri Yayvan Tepe İlkokulunun iç ve dış cephe boyamasını gerçekleştirdi. Ergani İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte okul boyama etkinliğine katılan hayırseverler, her çocuğun kaliteli eğitim alması ve hijyenik okullarda okuması gerektiğini dile getirdiler.

Bir araya gelip dernekleşen hayırseverler adına konuşan Abdullah Özkan, her çocuğun kırtasiye malzemesine ulaşması noktasında gönüllüler olarak katkıda bulunduklarını kaydetti. Yaklaşık 200 çocuğa kırtasiye desteğinde bulunduklarını ifade eden Özkan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüleriyle burada okul boyamasını gerçekleştirdik. Yarın çocukların renkli okullarını görmesini heyecanla bekliyoruz” dedi.