Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay’ın Defne ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan ve gönüllüler tarafından kurtarılan kedi veterinere götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay’ın Defne ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan ve gönüllüler tarafından kurtarılan kedi veterinere götürüldü.

Elektrik Mahallesi’ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı’nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bölgede çalışma yaptıkları sırada kedi sesine rastlayan gönüllüler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kediye ulaştı. Gönüllülerin kucağında enkaz alanından çıkarılan kediye su içirildi. Araca alınan kediye, veteriner hekimin muayenesi sonrasında gönüller tarafından bakılmaya başlandı.