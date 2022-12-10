Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, sokakta yaşayan hayvanları sıcak yuvaya kavuşturmak için gönüllü olarak atık malzemelerden kulübe yaptı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, sokakta yaşayan hayvanları sıcak yuvaya kavuşturmak için gönüllü olarak atık malzemelerden kulübe yaptı.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için "bir çivide sen çak, bir yuvada sen yap" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Gönüllü vatandaşlar, Yahşihan Belediyesi ekipleri tarafından kullanılan malzemelerden arta kalanları değerlendirerek, kedi ve köpekler için kulübe yaptı. Belediyeye ait geçici hayvan barınağında yapılan 100’ün üzerinde kulübe, belediye görevlilerince sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli noktalara bırakılacak.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına destek olmak zorunda olduklarını ifade ederek, kapıların önüne ılık su ve mama bırakılması gerektiğini tavsiye etti.

Vatandaşlara rol model olmaya çalıştıklarını anlatan Türkyılmaz, "Bir kuşu öldü diye başsağlığına giden bir peygamberin ümmetiyiz. O yüzden bu can dostlarımıza elimizden geldiği kadar destek vermeliyiz. Kışın herkes şunu düşünebilir; ’yağışlar var, hayvanlar su bulabilir’ diye. Öyle düşünmeyin, evinizin önüne bir kap ılık su ve bir mama koyun. Çünkü sokak hayvanları bulmakta zorlanıyorlar. Buraya gelen öğrenci arkadaşlarımız var, hanımefendiler var, önemli olan geleceğimizin teminatı çocuklar var. Onlara rol model olmaya çalışıyoruz. Bizim barınağımız 24 saat açık. Hemen yanımızda engelli ve hamile kediler için kedi köyümüz var. Barınaklarımızda gelip video çekimi yapabilirler, eğlenebilirler ve misafir etmeye hazırız. Buradan emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Sokak hayvanları için kulübe yaptıklarını belirten Dilek Atak, "Kırıkkale’ye 3 ay önce Ankara’dan geldik. Bugün de sokak hayvanları için kulübe yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Son zamanlarda sokak hayvanlarıyla ilgili barınaklardaki dehşetlerden sonra burada böyle bir etkinliğin olması Kırıkkale için gurur verici. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Diğer barınaklara inşallah örnek olur" diye konuştu.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katıldığını ifade eden Tahir Demirbaş, "Sokak hayvanları için kulübe yapıyoruz. Kışın zor koşullarda bir nebze olsun canlarımıza yardımcı olabilmek için burada bulunuyoruz. Mutluyuz bu işte öncü olan herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Zafer Atak ise "Osman başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sunduğu için. Eşimle ben haftanın 3 günü kendi imkanlarımızla kedi köpekleri besliyoruz. Onlara yuva yapmakta ayrıca zevk verdi bize" ifadesini kullandı.