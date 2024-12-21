Ula’da gönüllü gençler, ‘Merkezim Her Yerde’ projesi çerçevesinde köy okullarını ziyaret ederek çeşitli etkinliklerle öğrencilerle buluşuyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında öğrenci yurtlarında kalan gönüllü gençler, köy ve kentin çevre mahallerindeki okullarda eğitim gören dezavantajlı minik kardeşleriyle çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler yaparak zaman geçiriyorlar.

Proje kapsamında, gönüllü gençler ve gençlik çalışanları ve bocce antrenörleri, Ataköy İlkokulunda eğitim gören yaklaşık 30 öğrenciyle okul bahçesinde yüz boyama, seramik boyama, ebru sanatı, zeka oyunları, Floor Curling, bocce, badminton, halat çekme, ok atma gibi çeşitli sportif faaliyetler yaptılar.

Buluşmada müzik eşliğinde oyunlar oynayan gönüllü gençler, çocuklarla birlikte eğlenceli anlar yaşadılar. MSKÜ öğrencilerden Havvana Karakuş; “Hayatımda geçirdiğim en anlamlı günlerden bugün olsa gerek. Bir sınıf öğretmenliği öğrencisi olarak köy okulunda çocuklarla birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Hem mesleki anlamda benim için bir deneyim, hem de burada çocukların gözlerinde ışığı görmek beni çok heyecanlandırdı. Bizlere bu imkanı veren Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ederim” dedi.