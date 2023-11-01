BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Dereağzı köyündeki ilkokula, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan Tatvan Temsilciği tarafından kütüphane kuruldu.

UltrAslan Tatvan Temsilciliği tarafından Dereağzı köyündeki okulun atıl durumda olan ve kömürlük olarak kullanılan sınıfını temizledikten sonra kurdukları kütüphaneye kitapları yerleştirdi. 2008 yılında Bursa yolunda trafik kazası geçirip hayatını kaybeden UltrAslan Genel Koordinatörü Alpaslan Dikmen’in anısına yapılan kütüphane; taraftar ekibi, öğretmen ve öğrenciler tarafından açılışı gerçekleştirildi. Kütüphaneyi gezen minik öğrencilere taraftar ekibi ikramlarda bulunup marşlar okunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gönüllü taraftarların oluşturduğu kütüphaneyi çok beğendiğini söyleyen Dereağzı İlkokulu Öğretmeni Fikriye Arıtürk, “Okulumuzda kömürlük olarak kullandığımız bir sınıfımız vardı. Bu sınıfı kütüphaneye çevirme hayalimiz vardı. UltrAslan taraftar ekibi bu hayalimizi gerçekleştirdi. UltrAslan ekibi gelip kütüphaneyi kurdular, halılarımızı serdiler. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi.

Kurdukları kütüphaneyle geleceğimize ışık tutan minik öğrencilere sürpriz yaptıklarını belirten UltrAslan Tatvan Temsilciliği Başkan Yardımcısı Tuncay Tunç, “Yaklaşık 1,5 yıl önce UltrAslan Tatvan Temsilciliğini kurduk. Elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek veren bir topluluğuz. Bir kaç arkadaş vasıtasıyla Dereağzı köyünde bulunan bu okulda kütüphanenin olmadığını belirledik. Gönüllü taraftar ekibimizle birlikte kütüphane kurmak için geldik. Gelip gördüğümüzde buranın atıl durumda olduğunu ve kömürlük olarak kullanıldığını gördük. Elimizden geldiğince gönüllü taraftar ekibiyle ve öğretmenlerimizin desteğiyle buraya kütüphane kurduk. UltrAslan ekibi olarak birçok faaliyette bulunduk, bundan sonra da bu tür faaliyetlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.