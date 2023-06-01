Emekli deniz astsubayı olan Salman Kalender eski Mezitli yolu üzerinde, Mezitli Belediyesi tarafından oluşturan yaklaşık 4 dönümlük sera alanında gönüllü olarak 8 yıldır serada üretim yapıyor. Üretilen ürünler ise hasat edilerek düzenli olarak aşevine gönderiliyor.

Serada gönüllü olarak üretim yaptığı bilgisini veren Salman Kalender, 8 yıldır aralıksız üretime devam ettiğinin altını çizerek, Mersinli vatandaşları dayanışmaya davet etti.

Kalender, "Belediyemizin bize tahsil ettiği alanda aşevi için sebze yetiştiriyorum. Üretime 9 kişi ile birlikte başladık ancak şuan yalnızım ve tek başıma devam ediyorum. Tatiller de dahil olmak üzere, zamanımın tamamını burada geçirmekteyim. Hiç bir ücret almadan hiçbir talepte bulunmadan, bu işi gönüllü olarak belediyemiz ve halkımız için yapmaktayım" dedi.

2015 yılında gönüllü olarak bu alanda sadece birkaç tohumla başladığını aktaran Kalender, daha sonra arkadaş ve çevresinin desteğiyle Türkiye’nin farklı yerlerinden getirdiği sebze ve meyve tohumlularını toprakla buluşturarak koca bir seraya dönüştürdüğünü söyledi.

Kalender, "Bu iklimin şartlarına uygun olan tohumları ektik ve çoğalttık. İhtiyaç fazlası tohumları da atalık tohum takas gurubuna bağışladık. Bazı tohumların saklanması için de Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, bize soğuk hava deposu ayarladı. Şuanda tohumlarımız kontrol altında ve ihtiyaç olduğu zamanlarda isteyen herkese, her yöreye ücretsiz gönderebiliriz” diye konuştu.

Bu sera alanın oluşturulmasında Başkan Tarhan’ın her türlü desteği verdiğini söyleyen Kalender, emekli insanlara yönelik yaptığı çağrıda, “Gelin gönüllü sahasına birlikte üretim yapalım. Şu gördüğünüz büyük asma ağacını 20 santimlik bir fidandan ürettim. Üzüm zamanı geldiğinde yaklaşık 200 kilo üzüm verecektir. Bu üzümlerin ihtiyacı olan 200 kişiye gittiğini düşünün, bu çok güzel bir duygu. Gelin birlikte çalışalım, üretelim" ifadelerini kullandı.