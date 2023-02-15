Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile deprem bölgesine destek sağlayan Kızılay’a ünlü şeflerde güç kattı.

Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile deprem bölgesine destek sağlayan Kızılay’a ünlü şeflerde güç kattı.

Kahramanmaraş’ta ki depremlerinin ardından Kızılay’ın tüm afet bölgesinde günde üç öğün olarak verdiği beslenme desteğine ünlü şefler de katıldı. Kızılay Aşevlerinde ocak başına geçen yüze yakın şef Kızılay aşçıları ve gönüllüleriyle birlikte mutfakta milyonlarca kap yemek pişirdi.

Üniversitelerin Gastronomi bölümü öğrencileri, Turizm Akademisyenleri Derneği ve Aşçılar Federasyonu ile birlikte afet bölgelerinde yer alan Kızılay aşevlerine gelen 100’e yakın şef afet bölgesinde yer alan Kızılay aşevlerinde afetzedeler için yemek pişiriyor.

MasterChef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna, Gastronomi ödüllü Şef Ömür Akkor, Şef Mert Saraç ve ünlü Şef Rafet İnce’nin de yer aldığı şefler afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı. Kızılay’ın koordine ettiği beslenme grubu, afetin başından bugüne kadar 30 milyon kaptan fazla yemek üreterek afetzedelere ulaştırdı.

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede; 5 aşevi, 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapılmaktadır.

31 milyon 200 bin kişilik sıcak yemek

Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin kişilik çorba, 31 milyon 256 bin kişilik sıcak yemek, 36 milyon 92 bin ekmek dağıttı. Kızılay 14.milyon 477 binden fazla ikramlık malzeme ve 17 milyon 173 bin adet su ve 2 milyon 85 binden fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi.