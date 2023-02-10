Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından İzmit’ten gönüllü sağlık personelleri afet bölgesine gitmek için yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından İzmit’ten gönüllü sağlık personelleri afet bölgesine gitmek için yola çıktı.

10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası İzmitlilerin de destekleriyle devam ediyor. Her gün çok sayıda tır depremden etkilenen illere ulaşırken; gıda, giyim, battaniye ve ısıtıcı yardımları da toplanmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gitmek isteyen gönüllüleri ve sağlık personellerini de bölgeye ulaştırmak adına da gayret sarf ediyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları ve gönüllülerin olduğu bir otobüsü deprem bölgesine uğurlayan İzmit Belediyesi, bugün ikinci otobüsü de alkışlarla yola çıkardı.