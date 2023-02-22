Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından bölgeye gönüllü olarak giden Osmangazi Belediyesi personeli ve iş makineleri, asrın afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından bölgeye gönüllü olarak giden Osmangazi Belediyesi personeli ve iş makineleri, asrın afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin hemen sonrasında bölgeye 95 araç ve 368 personel ile destek veren Osmangazi Belediyesi, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla personel ve ekipman desteğinin yanı sıra kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinden oluşan onlarca yardım tırı da deprem bölgesine gönderildi.

AFAD’ın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar için tüm imkânlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, şu anda Gaziantep merkez ve İslahiye ilçesi, Hatay merkez ve Samandağ ilçesi ile Malatya Battalgazi’de enkaz kaldırılması, temizlik, ilaçlama, aşevi, geçici yaşam alanlarının kurulması ve hasar tespiti gibi konularda 79 personel ve 35 araçla hizmet veriyor.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları belediye bünyesinde oluşturulan kriz masasında yöneten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak acı haberi aldığımız günden itibaren çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bölgenin ihtiyaçlarına göre yardım çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi yönlendiriyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız deprem bölgesindeki farklı illerde AFAD koordinesinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Enkaz kaldırma, temizlik, ilaçlama ve hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere her alanda görev yaparak yaraların bir an önce sarılması için mücadele ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz yardım kampanyalarına da hemşehrilerimiz büyük destek veriyor. Dayanışma ve paylaşım ruhu en üst seviyede. Allah’ın izniyle, devletimiz ve milletimizin gayretiyle bu günleri atlatacağız” dedi.