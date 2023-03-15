Kastamonu’dan deprem bölgesine giden berber ve kuaförler, deprem bölgesindeki vatandaşların kişisel bakımlarını yapıp saç ve sakallarını ücretsiz olarak kesti.

Kastamonu’da faaliyet gösteren berber ve kuaförler deprem bölgesine gitti. Depremden etkilenen Hatay’a giden kuaför ve berberler, depremzedelerin kişisel bakımlarını yaparak, saç ve sakallarını ücretsiz olarak kesti. Ayrıca kuaför ve berberler, depremzedelere çeşitli yardımlarda bulundu.

Gönüllü olarak deprem bölgesine giden kuaför Melek Çaycı, “Orada yaşayan vatandaşların ihtiyaçları vardı. Bizler de zanaatımızı konuşturarak yardımcı olmak istedik. Hem ihtiyaçlarını karşıladık hem de moral motivasyon verdik. Keşke yine gidebilsek. Berber ve bayan kuaförü olarak Hatay’a deprem bölgesine gittik. Deprem bölgesinde o kadar ihtiyaç var ki belki gönüllü kimse gitmek istemiyor. Bende istedim ki deprem bölgesine gideyim ve faydalı bir çalışmaya katılım. Bizlerde arkadaşlarımızla birlikte deprem bölgesine giderek oradaki vatandaşların kişisel bakımlarını yaptık” dedi.

Kastamonulu kuaför ve berberler, çalışmalarının ardından Kastamonu’ya döndü.