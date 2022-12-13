Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 39 Gönüllü Okul Trafik Görevlilerine seminer verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 39 Gönüllü Okul Trafik Görevlilerine seminer verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından “Gönüllü Okul Trafik Görevlileri Projesi” olarak düzenlenen projesinde İl Emniyet Müdürlüğü binası A. Gaffar Okkan Salonu’nda 39 kişinin katılımı ile eğitim düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ” Muğla ilinde okullarına okul servisi (taşımalı eğitim - özel servis taşımacılığı) veya ebeveyn araçları ile ulaşılmakta olması okul önlerinde ve bahçesinde trafik yoğunluğu oluşturması ve Bu nedenle okul bölgelerinden sorumlu olan jandarma ve emniyet birimleri okulların tamamında trafik güvenliğini sağlama noktasında zorlanmaktadırlar. Oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz trafik olaylarının önüne geçilmesi okul ve çevresinde trafik açısından risk teşkil eden yerlerin tespit edilmesi, öğrenci ve veliler ile ihtiyaç duyulan etkili hızlı iletişimin tesis edilmesi, öğrenci ve veliler ile okul yöneticilerinin istek, talep ve şikayetlerinin daha hızlı alınması maksadıyla, veliler ile öğretmenlerimiz arasından gönüllülük esasına göre belirlenen ‘’Gönüllü Okul Trafik Görevlileri’’ projesinde Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğümüz A. Gaffar Okkan salonumuzda düzenlenip katılımcılarımıza açıklamalar ve eğitim verilmiştir” ifadesi kullanıldı.