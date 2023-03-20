Gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklar için Yunus Emre Kültür Merkezinde tiyatro gösterisi düzenledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan; gönüllü öğretmenler tarafından depremzede çocuklar için sahnelenen tiyatro oyununa katıldı.

Depremzede çocuklara gönüllü olarak hizmet veren öğretmenlere ve gönüllü sanatçılara teşekkür eden Başkan Turgut Altınok, “Eğitim gönüllüsü öğretmenlerimizin ilçemizde bulunan depremzede yavrularımız için düzenlediği tiyatro gösterisi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı el birliğiyle geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Bir yandan da depremden etkilenen çocuklarımızın şehrimize uyum sağlamaları ve yaşadıkları travmayı atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tüm çabamız çocuklarımız ve depremzedelerimiz için. Hem burada hem de deprem bölgesinde afetzede vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hun Çocuk Tiyatrosu, Umudun Işıkları Müzik Grubu, Balon ve Bubble Show Animasyon ekibi programda gönüllü olarak sahne aldı. Programda sahneye çıkan çocuklar, müzik ve animasyon grubu eşliğinde çeşitli gösterilerle eğlenceli anlar yaşadı. Depremzede çocuklar, 18 Mart Çanakkale şiirini de seslendirdi.